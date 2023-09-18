Бригада Кондрашкіна брала участь у захопленні Криму, боях за Іловайськ і штурмі аеродрому в Гостомелі

ЗСУ ліквідували командира 31 десантно-штурмової бригади ВДВ РФ полковника Андрєя Кондрашкіна (позивний «Дунай»). Про це вранці в понеділок, 17 вересня, пише LIGA.net з посиланням на Telegram-канали російських воєнкорів.

Полковник Кондрашкін, як стверджують у соцмережах, командував 31 окремою гвардійською десантно-штурмовою ордена Кутузова другого ступеня бригадою. Як повідомляють офіційні ресурси країни-агресора, за підсумками 2017 року ця бригада стала «найкращою серед десантно-штурмових з'єднань ВДВ Росії».

У 2014 році бригада брала участь в окупації Криму (десантники штурмували парламент Криму, переодягнувшись у форму українського "Беркуту") та у захопленні Іловайська. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому та березні 2022 року їй було поставлено завдання захопити аеродром «Гостомель».

Офіційних заяв українських військових з приводу ліквідації російського командира не було. Про факт загибелі Кондрашкіна повідомив лише боєць ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц» у своєму Telegram-каналі. Утім, зазначимо, що зазвичай ліквідацію конкретних окупантів Україна на офіційному рівні не коментує, або коментує рідко.