Васілія Попова ліквідували в Україні

В Україні ліквідовано командира російського 247 полку десантників Васілія Попова – це вже другий командир цього підрозділу, якого Сили оборони знищили за період з початку повномасштабного вторгнення. Про це пишуть російські ЗМІ.

38-річного Васілія Попова призначили на посаду приблизно місяць тому. Попова ліквідували приблизно 10 вересня, але підтвердити це вдалось лише зараз. Попереднього командира зняли з посади після публічного скандалу через високі бойові втрати підрозділу.

Також Васілій Попов – вже другий командир підрозділу, ліквідований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший, гвардії полковник Константін Зізєвскій, був ліквідований 26 лютого 2022 року.

Окрім того, 26 березня 2023 року українські військові ліквідували майора Дмітрія Лісіцкого, командира 1-го батальйону 247 полку. У 2014 році він командував обстрілами українських військових під час їх спроби прориву з оточення в Іловайську.

247 полк російських десантників зазнавав великих втрат в Україні щонайменше двічі. Наприкінці 2022 року окупантів з цього підрозділу розбили на Херсонщині, а 28 липня 2023 року частини полку були вибиті з Старомайорського на Донеччині підрозділами 3-го полку спецпризначення ЗСУ в ході українського контранступу.