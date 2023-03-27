Російські ЗМІ та чиновники підтвердили загибель полковника Дмітрія Лісіцкого

Українські Сили оборони ліквідували російського полковника Дмітрія Лісіцкого, який в 2014 році керував атаками на українських військових, оточених в Іловайську. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Сьогодні українські воїни знову помстилися за Іловайськ — ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку Дмитра Лисицького», – повідомив журналіст, не уточнивши подробиць ліквідації окупанта.

За словами Бутусова, Лісіцкій командував батальйонною тактичною групою 247-го полку, яка атакувала українські підрозділи, що 2014 року намагалися вийти з Іловайська поблизу села Горбатенко на Донеччині. У січні 2015 року за війну в Україні Лісіцкого нагородили званням «героя Росії». Бутусов наголосив, 247-й полк зараз зазнає великих втрат в Україні і ліквідація Лісіцкого серйозно вдарить по боєздатності.

Трохи згодом російські ЗМІ та чиновники підтвердили загибель полковника Дмітрія Лісіцкого. За словами наближених до нього осіб, останнім часом Лісіцкій «був у пригніченому стані і говорив про самогубство через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу».

Нагадаємо, у серпні 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Спочатку українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші. Тоді загинуло 366 українських бійців, близько 450 поранено, 300 потрапили в полон. Загальні втрати українських військ тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінила тисячу осіб.