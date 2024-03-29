Станом на 29 березня відомо про 143 загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі

Внаслідок стрілянини під час концерту гурту «Пікнік» в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, загинув 46-річний полковник російського ГРУ Тімур Мясніков, який воював проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ та голова самарського відділення «Офіцерів Росії» Артур Маліванчук.

За словами Артура Маліванчука, останні два роки Тімур Мясніков «знищував нацистів на Донбасі». За кілька днів до стрілянини у Crocus City Hall окупант приїхав у відпустку.

Полковник ГРУ пішов на концерт групи «Пікнік» разом із дружиною Поліною та сином Русланом. Коли у концертному залі почалась стрілянина, Мясніков нібито «встигнув відкинути дружину та сина у безпечне місце, а сам потрапив під шквальний вогонь. У нього потрапило три кулі».

Російське видання «Медиазона» зазначає, що спочатку Тімур Мясніков значився у списках, які опублікувало російське міністерство надзвичайних ситуацій, як поранений. Через три дні після перебування у лікарні Мясніков помер.

Загиблий полковник російського ГРУ Тімур Мясніков

Тімур Мясніков служив у третій окремій бригаді спеціального призначення у складі Генерального штабу ЗС Росії, що дислокується у місті Тольятті Самарської області. До війни в Україні Мясніков служив у Таджикистані та Косово.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 22 березня, в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, сталась стрілянина під час концерту гурту «Пікнік».

За словами очевидців, у приміщення концертного залу увірвалися невідомі люди у камуфляжі і відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Після цього, вони кинули гранату, внаслідок чого почалася пожежа.

За даними російських ЗМІ, станом на ранок 29 березня, внаслідок стрілянини у концертному залі загинуло 143 людини.