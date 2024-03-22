Невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину під час концерту

У п'ятницю ввечері, 22 березня, в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, сталась стрілянина під час концерту гурту «Пікнік». Про це повідомили російські ЗМІ.

За словами очевидців, у приміщення концертного залу увірвалися щонайменше троє невідомих людей у камуфляжі і відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Після цього, вони кинули гранату, внаслідок чого почалася пожежа.

Судячи з опублікованих відео, стрілянина почалась у фойє концертного залу і продовжилась вже біля сцени. За поки що офіційно непідтвердженими даними, внаслідок стрілянини є «десятки вбитих і поранених».

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На відео видно, що люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини. Ще частина відвідувачів концерту спробувала втекти.

Також, на деяких відео видно пожежу, яка охопила дах будівлі. Площу пожежі оцінюють в 3 тис. м². Місцеві ЗМІ пишуть, що в концертному залі є люди, які не встигли евакуюватися і зараз вони заблоковані вогнем. Попередньо їх може бути близько 100.

При цьому, за словами очевидців, пожежники, що прибули на місце, нічого не робили, очікуючи спецпризначенців, бо ті нібито мали «штурмувати» палаючу будівлю. Підрозділи російських спецпризначенців доїхали до концертного залу за 40 хвилин. Вже після їх прибуття в будівлі пролунали ще щонайменше два вибухи.

Зараз на місці стрілянини працюють місцеві чиновники, які створили «координаційний штаб». У Москві та області вже скасували усі заходи на вихідних та оголосили план «Сирена» задля підкріплення та посилення поліцією захисту регіону.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України вже заявили, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

«Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити», – заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП.

До слова, ще 9 березня посольство США в РФ попередило, що «екстремісти» планують теракт у Москві і порадило своїм громадянам, які перебувають на російській території, уникати великих зібрань, зокрема, концертів. Слідом за Сполученими Штатами Велика Британія, Канада, Нідерланди, Південна Корея та Латвія повторили американське попередження та закликали своїх громадян не їздити до РФ.