Кількість загиблих внаслідок стрілянини ще може збільшитись

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, під час концерту гурту «Пікнік» зросла до 115. Про це у суботу, 23 березня, повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Слідчий комітет Росії.

Спочатку слідчий комінет Росії повідомив про 93 загиблих, втім там зазначили, що кількість може збільшитись.

«Число загиблих ще зросте. За попередніми даними, причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння», – повідомили у Слідчому комітеті РФ.

Російський Telegram-канал «Осторожно новости» із посиланням на МСЧ повідомив, що внаслідок стрілянини постраждали щонайменше 107 людей. За даними російського міністерства охорони здоров’я, 44 людини перебувають у важкому стані. У 16 людей, включно із двома дітьми, стан вкрай важкий.

У прес-службі Кремля повідомили «Интерфаксу», що директор ФСБ Росії Алєксандр Бортніков доповів Владіміру Путіну про затримання 11 людей, у тому числі чотирьох чоловіків, які безпосередньо брали участь у стрілянині в Crocus City Hall.

За словами депутат Держдуми РФ Алєксандра Хінштейна в салоні автомобіля, який затримали російські силовики у Брінській області, знайшли пістолет «ПМ», магазин до автомата Калашнікова та паспорти громадян Таджикистану.

Своєю чергою, МЗС Таджикистану заявили, наголошують на «необхідності відповідального ставлення до поширення інформації про причетність громадян Таджикистану чи таджикистанців до цього акту».

Там також повідомили, що «не отримували від офіційної влади РФ підтвердження про нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану».

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 22 березня, в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, сталась стрілянина під час концерту гурту «Пікнік».

За словами очевидців, у приміщення концертного залу увірвалися невідомі люди у камуфляжі і відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Після цього, вони кинули гранату, внаслідок чого почалася пожежа.

До слова, ще 9 березня посольство США в РФ попередило, що «екстремісти» планують теракт у Москві і порадило своїм громадянам, які перебувають на російській території, уникати великих зібрань, зокрема, концертів. Слідом за Сполученими Штатами Велика Британія, Канада, Нідерланди, Південна Корея та Латвія повторили американське попередження та закликали своїх громадян не їздити до РФ.