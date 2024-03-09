Повідомлення посольства опублікували після заяви ФСБ про зрив нападу на одну з московських синагог

Посольства США та Нідерландів у Росії попередили про можливість терактів у Москві протягом вихідних. Про це повідомили на сайті американського посольства в Росії, а згодом відреагували у нідерландському представництві ввечері 8 березня.

Повідомлення про можливий напад на скупчення людей з’явилися на сторінці посольства США в Росії, проте вже через кілька годин попередження зникло, а сайт посольства тимчасово перестав працювати. У повідомленні посольства йшлося про те, що екстремісти готують напад на великі зібрання людей у Москві.

«Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, включаючи концерти. Громадянам США рекомендується уникати великих зібрань впродовж наступних 48 годин», – йшлося у повідомленні, передає Reuters.

Зазначається, посольство США в Росії оприлюднило попередження через кілька годин після заяви ФСБ про те, що російські спецпризначенці зірвали напад на синагогу у Москві. На синагогу планували напасти бойовики осередку «Ісламської держави», повідомили у ФСБ.

Згодом, після заяви США щодо можливих нападів, посольство Нідерландів в Росії також попередило своїх громадян про небезпеку терактів. У посольстві також порадили уникати скупчень людей та не ходити у торговельні центри та на концерти. Пізніше до попередження долучилися також Велика Британія, Канада, Південна Корея та Латвія. У країнах закликали не відвідувати Росії та звернулися до своїх громадян із проханням виїхати.