Напад на церкву став шостим з 2015 року

У Буркіна-Фасо, розташованій на заході Африки, місцеві бойовики напали на католицьку церкву під час меси. Внаслідок нападу загинули щонайменше 15 людей, повідомило у неділю, 25 лютого, France 24, посилаючись на AFP.

На церкву здійснили напад під час недільної меси, коли мешканці села Ессакане, що на півночі Буркіна-Фасо, прийшли до храму. За словами місцевого вікарія, внаслідок атаки збройного руху, пов’язаного з ісламістами, на місці загинуло 12 людей, а ще троє померли в лікарні від отриманих травм.

Наразі відомо ще про двох поранених внаслідок нападу.

Зазначимо, у Буркіна-Фасо майже 10 років діють озброєні угруповання, пов’язані з ісламськими рухами «Аль Каїда» та «Ісламською державою». Члени угруповання нападають на церкви та викрадають священиків – зокрема, католицьких та протестантських.

З 2015 року у країні сталося щонайменше п’ять подібних нападів, внаслідок чого загально загинуло понад 50 людей.