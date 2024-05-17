Внаслідок масованого обстрілу Красногорівки загинуло троє людей
Також є поранені в Часовому Яру та селі Багатирі
Вдень п'ятниці, 17 травня, російські окупанти здійснили масований обстріл Донецької області. Внаслідок влучань у Красногорівці загинули три людини, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни масовано обстріляли місто Красногорівка, розташоване за 15 км від тимчасово окупованого Донецька. Там поранення, несумісні з життям, отримали три людини. Якого віку та статі були загиблі, Вадим Філашкін не уточнив.
«Крім того, поранення отримав один житель Часового Яру і одна людина у Багатирі Великоновосілківської громади», – повідомив голова Донецької ОВА.
Наразі встановлюються наслідки обстрілів у регіоні.
Зазначимо, Красногорівка – місто, розташоване практично на лінії фронту. За даними DeepStateMap, російські окупанти намагаються здійснювати наступальні дії на населений пункт.
Мапа ситуації на фронті в реальному часі