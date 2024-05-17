Прифронтову Красногорівку регулярно обстрілюють окупанти, які намагаються штурмувати місто

Вдень п'ятниці, 17 травня, російські окупанти здійснили масований обстріл Донецької області. Внаслідок влучань у Красногорівці загинули три людини, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни масовано обстріляли місто Красногорівка, розташоване за 15 км від тимчасово окупованого Донецька. Там поранення, несумісні з життям, отримали три людини. Якого віку та статі були загиблі, Вадим Філашкін не уточнив.

«Крім того, поранення отримав один житель Часового Яру і одна людина у Багатирі Великоновосілківської громади», – повідомив голова Донецької ОВА.

Наразі встановлюються наслідки обстрілів у регіоні.

Зазначимо, Красногорівка – місто, розташоване практично на лінії фронту. За даними DeepStateMap, російські окупанти намагаються здійснювати наступальні дії на населений пункт.

Мапа ситуації на фронті в реальному часі