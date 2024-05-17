За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову керовані авіабомби

У п’ятницю, 17 травня, російські окупанти атакували Харків, застосувавши, за попередньою інформацією, керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще щонайменше 13 отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни завдали удару по Харкову приблизно о 15:30 17 травня. За даними голови ОВА, атака росіян припала по Холодногірському району, розташованому у західній частині міста.

«Двоє загиблих. Тринадцять поранених. Серед 13 поранених, четверо – у важкому стані», – повідомив Олег Синєгубов.

Згодом кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 25. За даними Нацполіції, у постраждалих – вибухові травми та уламкові ушкодження різного ступеня тяжкості.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ударів по Харкову було кілька. На місцях влучання виникли пожежі.

Нагадаємо, 14 травня росіяни обстріляли житлову 12-поверхівку в центрі Харкова. Внаслідок влучань по будинку та прилеглих територіях у місті щонайменше 20 постраждалих, троє з них – діти.