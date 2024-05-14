Внаслідок авіаудару постраждала багатоповерхівка та прилеглі гаражі

У вівторок, 14 травня, російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова, влучивши по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей, серед них – троє дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Харків приблизно о 16:10. Голова ОВА повідомив, що російські окупанти здійснили сім авіаційних ударів. Удар припав на 12-поверхову будівлю та прилеглу територію.

За даними Олега Синєгубова, серед постраждалих внаслідок удару опинилися 12-річний хлопчик та восьмирічна дівчинка. Згодом голова ОВА заявив про 12-річну дівчинку, яку госпіталізували у середньому стані.

«Десять жінок та п’ять чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років. Загалом один цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. П’ятеро у легкому стані», – повідомив Олег Синєгубов.

Згодом у прес-службі Харківської обласної прокуратури повідомили , що кількість постраждалих внаслідок авіаційної атаки зросла до 20 людей. Внаслідок авіаудару пошкоджена 12-поверхова житлова будівля та щонайменше 15 гаражів, розташованих на прилеглій до будинку території. Наразі на місці влучання працюють рятувальники та спеціалісти.

«Пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро», – повідомили у прес-службі прокуратури.

За даними правоохоронців, росіяни вдарили по Харкову плануючими бомбами 30-мм калібру УМПБ Д-30. Зазвичай такі боєприпаси випускають ворожі літаки Су-34 та Су-24.

Нагадаємо, 8 травня окупанти атакували майданчик біля спортивної школи у Харкові. Внаслідок удару постраждали четверо дітей та троє дорослих.