Міська рада Львова поступово вводить нові правила догляду за зеленими зонами у місті. Зокрема ідеться про косіння газонів: цього року місто відмовилось від першого покосу трави у квітні й анонсувало меншу кількість покосів упродовж сезону. Також у Львові поступово збільшується кількість лучних газонів, а однорічні рослини заміняються багаторічними.

Водночас із початком сезону тепла містяни ледь не до крові б’ються у соцмережах через міську траву, розділившись на два табори – «скосити все» і «дати волю природі».

ZAXID.NET дослідив, у скільки цьогоріч обійдеться містові догляд та утримання зелені і чому це важливо. Також вкотре спробуємо спростувати міфи про кліщів і змій у траві.

Ціна зелені

У 2022 році Львів витратив майже 19 млн грн лише на косіння трави. У 2023 році сума договорів на покоси сягнула поза 20,5 млн грн. Але вже тоді у міськраді сказали, що зменшуватимуть кількість покосів і попереджатимуть підрядників про те, щоб вони не викошували траву під корінь.

Наприкінці квітня – на початку травня районні адміністрації Львова уклали низку договорів на догляд за газонами у 2024 році. Загальна сума цих договорів становить близько 15,7 млн грн.

Цього року ZAXID.NET також дослідив, скільки місто витратить на догляд за квітниками. Сума вже укладених договорів на створення і догляд за клумбами становить близько 8,5 млн грн. У вартість робіт включена також ціна рослин для висадки, добрива, робота людей і техніки тощо.

А що у вас на районі?

Шевченківський район – найбільший у Львові. 22 квітня районна адміністрація провела аукціон одразу на п’ять лотів – покіс трави на Замарстинові, Підзамчі, Янові, у Брюховичах і Дублянах. У тендерній документації є оголошення про намір укласти договори з переможцями, але досі угоди не підписані.

На Замарстинові за 1,4 млн грн траву у 2024 році коситиме ФОП Дмитро Матляк, на Підзамчі – ТОВ «Діюл» за 818 тис. грн, на Янові – ПП «Лев-6» за 676 тис. грн, у Брюховичах – ТОВ «Діюл» за 201 тис. грн, у Дублянах – КП «Дублянський виробничий комбінат» за 142,5 тис. грн. Загальна сума покосу трави в районі – 3,24 млн грн.

Сихівська районна адміністрація підписала два договори на покіс трави 1 травня. ФОП Юрій Кушпіт отримає від РА 2,4 млн грн. В залежності від виду і розташування газону, його коситимуть 2-4 рази за сезон. Наприклад, уздовж трамвайної колії – 4 рази, а на околиці міста чи біля стадіону – двічі.

Різнотрав'я на Сихові (фото ЛМР)

Середня ціна на покіс трави у Юрія Кушпіта становить 290 грн за сотку на сезон. У неї включено також прибирання і вивіз трави, розходи на пальне і роботу техніки.

Ще частину району обслуговуватиме ЛКП «Під Зуброю», що отримає 471 тис. грн за двократне скошування і прибирання трави. Середня ціна за сотку становить 343 грн.

Більшість газонів у Личаківському районі Львова доглядатиме ФОП Мар’ян Подоба, який отримає за це 2,3 млн грн. Тут траву викошуватимуть п’ять разів за сезон, тож ціна покосу сотки становить 975 грн. У неї входять всі супутні послуги.

У Винниках траву коситиме ФОП Богдан Невінський. Підрахувати ціну цієї послуги – неможливо, тому що кошторис до договору не доданий, а косіння трави включено до послуги з висадки клумб і дерев. Згідно з планом, у квітні і листопаді Богдан Невінський має покосити траву в різних локаціях у Винниках по одному разу, а з травня по жовтень – тричі на місяць. Усього – 20 разів за сезон.

Франківська РА провела аукціон на покіс трави ще 24 квітня. Тоді визначились двоє переможців на два лоти. Та лише 9 травня адміністрація підписала один договір – із ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» на 1,05 млн грн. Ані кратності покосів, ані локацій, ані кошторису до договору не додано.

Переможець у торгах за другий лот – ТОВ «ВМ Капітал Груп», що має отримати з бюджету за покіс трави 2,85 млн грн. Та з 24 квітня договір ще не підписаний.

У Залізничному районі Львова траву також коситимуть двоє підрядників. На Левандівці і в Рудному це за 1,75 млн грн зробить ФОП Мар’яна Пуцило. На жаль, у договорі від 3 травня немає ані кошторису, ані переліку газонів, ані кратності покосів. Та більшість газонів тут є лучними і мавританськими, що потребують покосу приблизно тричі на рік.

Ще 633 тис. грн за покіс газонів і скверів у Залізничному районі отримає ТОВ «Діюл». Жодних додатків до договору не опубліковано, окрім вказання площ і типів газонів, більшість з яких також лучні.

У Галицькому районі Львова траву коситимуть найчастіше, адже це самісінький центр міста, його обличчя. Так, звичайні газони тут покосять вісім разів, лучні – по 3-5, а партерний газон на проспекті Свободи, де містяни і гості люблять полежати на траві, коситимуть 12 разів за сезон. ФОП Володимир Белень отримає за покіс трави в центрі Львова 1,05 млн грн. Середня ціна за сотку – 150 грн.

Лучний газон біля Меморіалу Героїв Небесної сотні (фото ЛМР)

FAQ по траві

Чи справді місто зекономить гроші на покосах газонів у 2024 році? Порівняймо суму договорів із минулорічними.

Шевченківський район – 3,24 млн грн проти 4,1 млн грн торік;

Сихівський район – 2,87 млн грн проти 4,74 млн грн (кількість покосів зменшена удвічі);

Личаківський район – 2,3 млн грн проти 2,2 млн грн торік;

Франківський район – 3,9 млн грн проти 3,7 млн грн;

Залізничний район – 2,38 млн грн проти 4 млн грн;

Галицький район – 1,05 млн грн проти 1,89 млн грн.

Чому підряди віддають приватним фірмам? Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі Львівської міськради, ЛКП «Зелене місто», у функціях якого є догляд за зеленими насадженнями, займається переважно доглядом за парками. А коли у ЛКП є вільні ресурси, його дочірні підприємства, як-от ДП «Боднарівка» подаються на аукціони, що обов’язкові для таких закупівель.

Чому різниться ціна за сотку? Середня ціна покосу сотки газону у Львові становить 175-800 грн. Різниця в ціні пов’язана зі складністю робіт і видом газонів, також вона залежить від того, яку техніку використовує підрядник і яку зарплату отримують косарі.

Через непокошену траву у місті стає більше кліщів? Ні, це не так. Кліщі є скрізь, говорить член ГО «Плато» Микола Рябика:

«Вони є навіть у низькоскошеній траві, навіть у ґрунті. Це така істота, що може перебувати абсолютно скрізь, і викошування трави проблему не вирішує».

Одна зі львівських садівниць Оксана Софіянчук додає, що у високому травнику з більшою імовірністю житимуть природні вороги кліщів, що просто їх з’їдатимуть. Також там можуть жити ящірки, що є кращими носіями для кліщів, адже не переносять збудників небезпечних для людей захворювань. А от миші, що можуть бути на скошеному газоні – переносять.

А змії у траві водяться? Герпетолог Тарас Гринчишин каже, що у міських газонах змії не водяться. Єдиний мікрорайон у Львові, де можна натрапити на змію – Рясне-2. Це пов’язано із тим, що він впритул підходить до лісу. В інші місця плазуни можуть потрапити випадково – наприклад, якщо заповзли в машину, коли людина відпочивала на природі.

Які переваги у тому, щоб рідше косити газони? Окрім економії грошей, переваги такі:

краще утримання вологи в землі, що запобігає підтопленням;

утримання пилу, зокрема, викидів від автотранспорту уздовж доріг;

прихисток для комах-запилювачів, які зникають у містах шаленими темпам, говорить екологиня Дзвенислава Калинець-Мамчур.

Що по клумбах?

Міські клумби – невід’ємна частина озеленення. Якщо вам цікаво, скільки грошей цьогоріч місто витратить на квіткову красу, ми підрахували.

Клумба на площі Ринок (фото ЛМР)

Послуги з утримання клумб і квітників у Шевченківському районі Львова надаватиме ФОП Володимир Чишинський за 970 тис. грн. Аукціон відбувся ще 25 квітня, є оголошення про намір підписати договір із переможцем. Але угода ще не укладена, тому невідомо, що саме входить у її ціну.

Сихівська районна адміністрація провела торги на влаштування квіткових композицій і догляд за ними 6 травня. Переможцем стало ТзОВ «Плантпол Україна», що готове виконати роботи за 1,11 млн грн. Але договір ще не підписаний.

У Личаківському районі Львова і у Винниках клумбами займатиметься ФОП Богдан Невінський, із яким адміністрація підписала договір 24 квітня. За 2,4 млн грн він доглядатиме за квітами, кущами і деревами: вноситиме добрива (11 разів за сезон), прополюватиме, обрізатиме і обприскуватиме композиції. Також у ціну входить покіс трави.

У вартість послуг включена ціна субстрату, соснової кори, а також лаванди, магнолії, гібіскусу, самшиту, спіреї, катальпи, барбарису і однолітніх рослин.

Ідеться про такі клумби:

Перед Личаківською РА (вул. Левицького, 67);

На вул. Шевченка у Винниках (біля церкви);

Кінцева зупинка автобуса №40 у Винниках (вул. Сахарова);

Могила Січових Стрільців у Винниках;

Схил на вул. Крушельницької у Винниках;

Ставок біля костелу у Винниках;

Автомобільне кільце на вул. Шептицького у Винниках;

Клумба біля дорослої бібліотеки у Винниках;

Парк Незалежності у Винниках;

Сквер на вул. Сухомлинського у Винниках.

Ще 398 тис. грн за догляд за клумбами місто заплатить ДП «Личаків-Парк» ЛКП «Зелений Львів», договір із яким укладений 19 квітня. Це підприємство доглядатиме за клумбами в центральній частині Личаківського району, зокрема, на площі Митній, на площі Петрушевича і на вул. Шота Руставелі, на вул. Пекарській, у сквері Заньковецької тощо.

Традиційний квітковий годинник у Львові (фото ЛМР)

Висадкою і доглядом за клумбами у Залізничному районі за 1,25 млн грн займатиметься ДП «Скнилів-Парк» ЛКП «Зелений Львів». Відповідний договір підписаний 22 квітня.

Ідеться про низку клумб у Львові, зокрема біля Храму Вознесіння, на вул. Чернівецькій і Городоцькій біля вокзалу, у сквері «Матері і дитини», біля ресторану «Шекспір» і навпроти. А також про клумби в Рудному: біля ЦНАПу, біля меморіалу Небесної сотні, біля пам’ятнику Тарасові Шевченку тощо.

У Галицькому районі Львова на всіх центральних площах і в скверах, зокрема на площі Ринок і на проспекті Свободи, за клумбами за 597 тис. грн доглядатиме ТзОВ «Гарденія» ЛВ.

Нідерландські тюльпани на проспекті Свободи у Львові (фото ЛМР)

А от на однорічні квіти в центрі Львова цьогоріч витратять 1,84 млн грн. Їх отримає ТзОВ «Плантпол Україна». У вартість договору входить і ціна за рослини, серед іншого, це 2 тис. штук бегоній, 1600 алісумів і тагетісів, бегонія мегават у вазах, канни, віола, пеларгонія, геліхрізум, хризантеми, петунії і багато іншого.

Щодо клумб у Франківському районі Львова інформація наразі невідома.

Замість підсумків

Кожен мешканець Львова має право знати, на що і скільки грошей витрачається із міського бюджету. Тож було б добре, щоб місто розповідало про це більш детально. А заодно подумало б про те, як зекономити майже 2 млн грн на однорічних квітах у центрі міста, замінивши їх багаторічними композиціями.

Окрім того, інформація про заплановані роботи в місті і витрати на них дозволяє мешканцям визначити добросовісність підрядників, за якими не завжди можуть встежити районні адміністрації. Так спільними зусиллями якість зелених зон у Львові покращуватиметься. Можливо, для багатьох містян це одна з небагатьох розрад під час війни.

А для уникнення «кривавих бійок» навколо косіння трави на міських газонах, варто проводити просвітницькі кампанії для львів’ян. Так, можливо, за кілька років на «Гарячій лінії Львова» не буде жодного допису про траву – вона просто собі ростиме, а люди житимуть своє життя.