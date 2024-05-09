У четвер, 9 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Врятували після надважкого поранення. Львівські нейрохірурги видалили уламок міни з мозку 9-річного хлопчика з Херсона.

Центр протезування відкривають у Львові. Працюватиме він на базі Національного реабілітаційного центру «Незламні».

Косити чи ні. Як у Львові доглядають за міськими газонами.

«Не зупиняйся!». У Львові цими вихідними відбудеться другий від початку великої війни напівмарафон.

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