У Львові зменшать площі, де відбувається регулярне скошування трави
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 травня
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У четвер, 9 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Врятували після надважкого поранення. Львівські нейрохірурги видалили уламок міни з мозку 9-річного хлопчика з Херсона.
- Центр протезування відкривають у Львові. Працюватиме він на базі Національного реабілітаційного центру «Незламні».
- Косити чи ні. Як у Львові доглядають за міськими газонами.
- «Не зупиняйся!». У Львові цими вихідними відбудеться другий від початку великої війни напівмарафон.
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