Операція була надскладна, але нейрохірургам вдалося безпечно дістати уламок з головного мозку

Дитячі нейрохірурги центру Unbroken Kids успішно видалили з головного мозку 9-річного хлопчика з Херсона уламок міни розміром 8 мм. Він отримав надважке поранення голови під час чергового обстрілу міста. Через уламок у мозку у дитина була повністю знерухомлена ліва половина тіла, виникли судомні напади.

Михайло Воловиков – з Херсона. Напередодні Нового року він з другом обідав у кафе. Коли почався мінометний обстріл, діти швидко забігли у службове приміщення, але це їх не врятувало – уламки прошили стіни. Осколки потрапили Михайликові прямо в голову, а його друг загинув, повідомили у Центрі.

Попереду у хлопчика тривале відновлення

Першу хірургічну допомогу хлопчику надавали херсонські лікарі, а миколаївські видалили уламки роздробленого черепа. Однак осколок міни в головному мозку лікарі залишили на місці – надто глибоко він заліг. Ліва частина тіла дитини була повністю паралізована: рука, нога і половина обличчя. Перші кроки він міг зробили лише через місяць і вони давалися йому дуже важко. Ще за кілька місяців щоденної реабілітації він почав піднімати ліву руку і більш впевнено пересуватися. Але ту почалися нові проблеми – судомні напади. Однією з ймовірних причин міг бути уламок у мозку. Батьки не стали чекати ще більших ускладнень і звернулися до львівських спеціалістів Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії лікарні св. Миколая, що є частиною Unbroken Kids .

Операція, яку погодилися провести дитячі нейрохірурги, очікувалася надскладна – невеликий уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла.

«Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см в мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати», – каже дитячий нейрохірург Михайло Ловга.

Під контролем мікроскопа та системи нейромоніторингу нейрохірургам вдалося безпечно дістати 8-мм уламок. Під час операції вони також закрили відсутню частину черепа титановою пластиною. Все ніби пройшло добре, але рідні хлопчика змогли полегшено видихнути лише за кілька днів, коли хлопчик опритомнів: рухові функції не погіршилися.

Попереду на хлопчика чекає тривале відновлення. З ним і далі займаються фізичні терапевти, а спеціалісти Центру ментального здоров'я намагаються поліпшити психічний стан дитини. Після пережитого в дитини розвинулися страхи та тривога: він мало говорить, боїться відходити від мами тощо.