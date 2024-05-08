Найважче кашлюк переносять малі діти

На Львівщині стрімко зростає кількість хворих на кашлюк. Найчастіше хворіють діти, хоч серед хворих є і дорослі. Нерідко захворювання проходить настільки важко, що діти з кашлюком, особливо немовлята, потрапляють до реанімаційних відділень інфекційної лікарні.

Як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко (Тімко), за чотири місяці цього року зафіксовано 242 випадки захворювання. Серед хворих – 227 дітей віком до 17 років. Захворюваність продовжує зростати. Лише у квітні зафіксовано 120 випадків (торік, для порівняння, 7).

Кашлюк є дуже заразний, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання. Хвороба починається як ГРВІ. Через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель аж до почервоніння обличчя, сльозотечі, кашель має характерний свист. Напади кашлю частіше трапляються вночі. На кашлюк хворіють і діти, і дорослі. Найбільш небезпечною хвороба є для немовлят, у яких вона може викликати апное – тимчасову зупинку дихання. Нерідко діти з важким перебігом кашлюку потрапляють до інфекційної лікарні і в реанімаційне відділення. Одужання хворих починається через 4-8 тижнів, хворий починає рідше кашляти, приступи кашлю стають слабшими. Іноді період одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

Напади кашлю можуть призвести до тимчасової зупинки дихання

«Зараз в реанімації дітей з кашлюком нема, але вони до нас потрапляють доволі часто. Зовсім недавно було двоє немовлят 4 і 10 місяців, у яких захворювання протікало досить важко», – повідомив завідувач реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Віктор Токарєв.

Завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазіна повідомила, що починаючи з нового року у відділенні весь час є діти з кашлюком: одних виписують, інших госпіталізують. Зараз у відділенні лікується до 10 дітей.

«Чим менша дитина, тим важче у неї проходить це захворювання. До лікарні потрапляють діти, яким важко справитися з нападоподібним тривалим кашлем. Він у них закінчується почервоннінням обличчя, блювотою або зупинкою дихання. Учора до нас поступило двомісячне немовля і двоє п’ятирічних дітей», – каже Галина Кармазіна.

За словами лікарів, захворюваність на кашлюк особливо почала зростати з нового року і не збавляє темпів. Якщо у 2022 році на Львівщині був зафіксований один випадок кашлюку, у 2023 році – 85 випадків і один з них летальний, то за чотири місяці 2024 року – вже 242 випадки.

Як вберегтися від кашлюку?

Єдиним надійним способом профілактики є вакцинація. В обласному центрі контролю і профілактики хвороб рекомендують вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижнів вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно для того, аби захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя, до отримання нею вакцини.

Усі діти мають отримати чотири щеплення: перше щеплення дітям роблять у 2 місяці, друге – в 4, третє – в 6. У 18 місяців проводять ревакцинацію. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, то зробіть його якнайшвидше.