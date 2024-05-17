У росіян виникла паніка через масову атаку безпілотників, які летять у різні регіони. Жителі знімають відео і не відчуваються себе у безпеці через безпорадність чи відсутність систем ППО. «Вони не закінчуються. Уже понад 80 штук. Вся ця нечисть летить в сторону елеватора, порта, побережжя, на терміналах гахає. Ось вони підряд ідуть, просто жах якийсь. Рій летить. ППО, можна сказати, не працює», – у паніці сказав житель Новоросійська, який оприлюднив це відео. Нагадаємо, безпілотники атакували Росію в ніч на п’ятницю, 17 травня. Внаслідок атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Туапсе, а також в районі порту Новоросійська Краснодарського краю Росії. Вибухи пролунали біля головного російського торгового порту на Чорному морі, нафтобази та військово-морської бази ВМФ РФ у Криму.

Відео з Telegaram Supernova+