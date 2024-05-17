Наслідки атаки на Новоросійськ

В ніч на п’ятницю, 17 травня, невідомі безпілотники атакували Росію. Внаслідок атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Туапсе, а також в районі порту Новоросійська Краснодарського краю Росії.

Міноборони Росії заявило про збиття нібито понад сотні ударних БпЛА: 51 над окупованим Кримом, 44 – над Краснодарським краєм, шість – у Бєлгородській області, один – у Курській.

За даними Telegram-каналу Astra, невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю Росії. Внаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа.

Також у Краснодарському краю невстановлені БпЛА атакували Новоросійськ. За даними «Мілітарного», вибухи пролунали в районі головного російського торгового порту на Чорному морі та військово-морської бази ВМФ РФ, а також в районі нафтобази. Місцеві жителі нарахували понад 30 вибухів, пише Telegram-каналу Astra.

Внаслідок атаки вночі у місті частково зникло світло, а деякі дороги були перекриті. Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про придушення понад 10 безпілотників.

«Силами ППО було придушено понад 10 безпілотників. Внаслідок падіння апаратів виникли локальні загоряння, які зараз ліквідуються. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Прошу зберігати спокій та не викладати фото та відео роботи наших засобів ППО у соціальні мережі», – написав Веніамін Кондратьєв.

За даними джерел Astra, внаслідок нічної атаки у Новоросійську постраждали «Новоросійський мазутний термінал» та термінал «Імпортхарчпром», в останньому безпілотники влучили у два резервуари з паливом. Крім того, за даними ASTRA, в результаті атаки уражено нафтобазу «Газпрому» в селищі Кирилівка та нафтобазу «Грушова балка» російської нафтопереробної компанії «Транснафта».

Крім того, вночі невідомі безпілотники атакували об’єкти в окупованому Криму. Перша серія вибухів пролунала у Севастополі близько 01:30. Окупаційний губернатор Міхаіл Розважаєв повідомив, що у місті «відбивається атака безпілотних літальних апаратів». Після цього у Севастополі та Балаклаві зникло світло.

«Часткове відключення світла пов'язане з відключенням частини обладнання підстанції «Севастополь». На підстанцію впали уламки збитих БпЛА», – заявив Міхаіл Розважаєв.

Ще дві серії вибухів у Севастополі пролунали близько 03:00 та 07:00. У місті скасували заняття у школах, дитячих садках та закладах середньої освіти. Також, за словами окупаційного губернатора, у Севастополі відбуватимуться «точкові відключення світла».