Львівський притулок «Домівка врятованих тварин» працював близько п’яти років

Керівник благодійної організації та притулку «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський оголосив про закриття та початок ліквідації центрів порятунку. Наразі в притулках (один у Львові, інший за містом) є близько півтори тисячі тварин і активісти шукають їм нові домівки.

Про початок ліквідації центрів порятунку «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський повідомив у п’ятницю, 17 травня. У коментарі ZAXID.NET він підтвердив, що притулки закриватимуть назавжди, зокрема через фінансові проблеми.

«Ми вже близько року виживаємо. Збори, які ми оголошуємо, не покривають наших витрат. Якщо ми оголошуємо збір на 300 тис. грн, то в кращому випадку зберемо 40 тис. грн. Зараз важко знайти закордонних спонсорів. Усі говорять, що вони виснажені Україною і допомагати українським тваринам поки стає не на часі. Ми мали спонсора, який допомагав нам будувати ще один центр. Це німець, але зараз в Німеччині криза, багато емігрантів і немає грошей, щоб допомагати Україні. Ми не хочемо, щоб наші тварини виживали, щоб вони жили в поганих умовах і погано харчувались. Прийняли таке рішення, щоб не потрапляти у ще глибші боргові ями», – розповів ZAXID.NET директор «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський.

Залипський уточнив, що станом на 17 травня притулок має близько 400 тис. грн боргів, зокрема 170 тис. грн у ветеринарній клініці, 70 тис. грн за корм для хижих птахів, заборговану зарплату 11 працівникам за один місяць.

«З нашого боку зробимо все, аби вони продовжили свою роботу. Щойно говорив з Орестом. В понеділок зустрічаємось і визначимо напрямки по яких будемо допомагати. Оресте, дякую за те, що робите!», – відреагував на повідомлення про закриття притулки заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Наразі у «Домівці врятованих тварин» живе близько 1500 тварин: 100 собак, 150 котів, 170 свійських тварин (корови, коні, кози), 25 лисів, дикі та екзотичні тварини, зокрема крокодил.

«Ми працюємо над тим, щоб відправити тварин за кордон. На жаль, в Україні мало організацій, які мають хороші умови для утримання тварин. Наразі ведемо розмови з німцями щодо приматів та з поляками щодо лисів та єнотовидних собак», – уточнив директор «Домівки врятованих тварин».

«Домівка врятованих тварин», що на вул. Олекси Довбуша, 24 в львівському парку «Знесіння» працюватиме поки не прилаштує усіх тварин у нові притулки та домівки. Притулок працював у Львові близько 5 років.