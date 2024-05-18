Львівський притулок «Домівка врятованих тварин» працює близько п’яти років

Керівник благодійної організації та притулку «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський, який напередодні заявив про закриття притулку, оголосив збір 550 тис. грн. Ці кошти необхідні для закриття боргів. Керівник організації припускає, що з допомогою благодійників «Домівку врятованих тварин» вдасться зберегти.

«Ми дуже вражені нашими людьми, волонтери створили цілі чати аби допомогти Домівці і за кілька годин туди долучилось сотні людей. Ми майже назбирали щоб закрити борг в клініці, хоче ми не давали реквізити в нашому дописі. Нам телефонують різні люди і пропонують допомогу. У понеділок у нас заплановано десятки зустрічей з людьми, які готові долучитись та допомогти Домівці. З такою підтримкою, яка є у нас зараз, ми просто не можемо здатись», – написав Орест Залипський.

Напередодні Орест Залипський заявив про закриття «Домівки врятованих тварин» через тривалі борги та відсутність фінансової підтримки. Після цього заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що місто допоможе зберегти притулок. У «Домівці врятованих тварин» наразі живе близько 1500 тварин: 100 собак, 150 котів, 170 свійських тварин (корови, коні, кози), 25 лисів, дикі та екзотичні тварини, зокрема крокодил.

Орест Залипський повідомив, що завдяки допомозі благодійників уже вдалось погасити частину боргів. Наразі борги притулку ще становлять 550 тис. грн.

Допомогти притулку можна за реквізитами:

5168752102608620 «ПриватБанк»

5375414127340015 monobank

domivka_@ukr.net PayPal

БО БФ «Домівка врятованих тварин»

ЄДРПОУ: 44086841

ІBAN: UA773052990000026006031017177

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Карта ключ: 5169 3305 2375 2514