Половину притулку відведуть під собак, а решту займатимуть дикі та екзотичні тварини

Домівка врятованих тварин, що в парку «Знесіння», почала будівництво нового притулку для тварин за 45 км від Львова. Земельну ділянку в селі Сілець біля Добротвора надав благодійник, а тепер зоозахисники потребують близько 3 млн грн на будівництво самого притулку.

«З початку війни нам вдалося врятувати близько 3500 живих створінь з гарячих точок, але дуже прикро було, коли декому доводилося відмовляти через брак місця. Тому ми вирішили негайно будувати притулок, щоб могти рятувати ще більше. Ми зробили своїми силами вже дуже багато, але прийшов час просити допомоги – з будівельними матеріалами та коштами», – повідомили на сторінці Домівки у Facebook увечері 13 травня.

Керівник Домівки Орест Залипський розповів ZAXID.NET, що притулок буде розташовуватися в селі Сілець поблизу Добротвора за 45 км від Львова. Територія розташована впритул до лісу, що діже зручно для вигулу тварин. Половину притулку відведуть під собак, а решту займатимуть дикі та екзотичні тварини.

«На будівництво притулку потрібно 3 млн грн. Він займатиме площу близько 1 га і зможе вмістити 300 тварин. У перспективі його можна буде розширити: загалом нам потрібно 4-5 га, але поки що починаємо з того, що можемо осилити», – говорить зоозахисник.

Реквізити для допомоги:

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