Дитина бавилася біля будинку у момент, коли на неї обвалилася стіна

У п’ятницю, 17 травня, у селі Тарасівка Підберізцівської громади поблизу Львова під час ремонтних робіт обвалився житловий будинок. Під завалами знайшли тіло 4-річної дівчинки.

За даними ДСНС Львівщини, трагедія сталася близько 16:00. У селі Тарасівка Львівського району під час ремонтних робіт обвалилась частина будинку.

«На момент прибуття з’ясувалось, що в будинку проводили ремонтні роботи. А дівчинка в той час бавилась біля будинку. Після того, як впала стіна, люди побачили дівчинку під завалами й викликали рятувальників», – повідомили в ДСНС.

Під час ремонту в будинку обвалилася стіна, загинула дитина

За допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили з-під завалів тіло дитини 2019 року народження.

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, дитина загинула до приїзду медиків «швидкої».