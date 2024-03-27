За попередніми даними, подружжя загинуло від отруєння чадним газом

У середу, 27 березня, у селі Коропуж Великолюбінської громади на Львівщині в приватному будинку виявили мертвими двох місцевих мешканців.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, близько 12:00 отримали виклик у село Коропуж Великолюбінської громади. На момент приїзду медиків 56-річний чоловік та 47-річна жінка, які проживали в будинку, вже були мертвими.

На місці події працювали рятувальники та поліція, обставини трагедії з’ясовують.

У поліції Львівщини повідомили ZAXID.NET, що тіла загиблих скерували на експертизу, яка і встановить причину смерті. За попередніми даними, причиною загибелі мешканців будинку стало отруєння чадним газом.