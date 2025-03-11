Дрогобицький адвокат Іван Якимів на місці ДТП

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав адвоката Івана Якиміва винним у нетверезому водінні, призначивши 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, торік 17 грудня Іван Якимів на BMW X6 вчинив ДТП на вул. Котляревського у Дрогобичі: спершу в’їхав у припаркований Volkswagen Passat, а потім у житловий будинок. ZAXID.NET повідомляв, що після п’яної ДТП Іван Якимів поводився агресивно та матюкався до людей, які були на місці аварії та знімали поведінку адвоката на мобільні телефони.

Поліція підозрювала, що водій BMW X6 перебуває у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. У постанові суду вказано, що водій категорично відмовлявся проходити перевірку на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. У матеріалах справи зазначено, що від водія був відчутний виражений запах алкоголю.

У суді Іван Якимів своєї провини у нетверезому водінні не визнав. Він розповів, що потрапив у ДТП, вдарився головою та не розумів, що відбувається.

«Не відмовлявся від проходження огляду на стан сп’янінням, проте, через тиск присутніх там активістів та журналістів, які були негативно налаштовані проти нього, він не зміг опанувати власні емоції та пройти згаданий огляд», – вказано позицію Якиміва у постанові суду.

Цю справу розглянула суддя Марія Грицай, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Вона встановила, що у діях водія BMW X6, який відмовився пройти перевірку на стан сп’янінням, є склад адмінправопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП. Суддя призначила Івану Якиміву 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.

Як повідомляв ZAXID.NET, Івана Якиміва не вперше зупиняють за кермом з ознаками сп’яніння, проте йому вдавалось уникати покарань. Раніше Іван Якимів працював помічником судді Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Дубеля. У травні 2016 року Івана Якиміва та його спільника затримали за вимагання 1 тис. доларів хабара, тоді він свою провину визнав. Суд покарав його штрафом у 20,4 тис. грн.

Також адвокат Іван Якимів є фігурантом кримінального провадження про зловживання впливом. У квітні 2023 року його затримали на хабарі від потенційного ухилянта. За гроші адвокат обіцяв військовозобов’язаному посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації.