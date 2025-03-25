Аварія сталась на трасі неподалік Золочева

Ввечері понеділка, 24 березня, на трасі неподалік Золочева на Львівщині сталась аварія за участі рейсового автобуса та вантажівки. Відомо, що семеро пасажирів автобуса, серед яких неповнолітня дівчина, зазнали травм.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась 24 березня близько 21:40 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Плугів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Neoplan, яким керував 39-річний житель Хмельницького, та вантажівки MAN під керуванням 41-річного мешканця Тернополя.

Унаслідок ДТП семеро пасажирів рейсового автобуса зазнали травм та потрапили до лікарень. За даними поліції постраждали: 14-річна дівчина та дві жінки віком 40 і 48 років – із Вінницької області, 38-річна жінка та 52-річний чоловік – із Черкаської області, 53-річна жителька Дніпропетровської області та 37-річний мешканець Хмельницької області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.