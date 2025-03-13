У ДТП потрапив мотоцикл Honda та авто Citroën Jumpy, після зіткнення мотоцикл загорівся

Вранці у четвер, 13 березня, на Львівщині сталась смертельна ДТП за участі мотоцикла та авто Citroën Jumpy. У ДСНС Львівщини повідомили, що після зіткнення мотоцикл загорівся.

О 8:39 до ДСНС надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Львів-Пустомити-Меденичі поблизу селища Щирець. У ДТП потрапив мотоцикл Honda та авто Citroën Jumpy, після зіткнення мотоцикл загорівся. На місці працювали пожежники, які ліквідували пожежу, відключили акумуляторну батарею автомобіля Citroën Jumpy та змили дорожнє покриття від паливно-мастильних матеріалів.

На місці працювали пожежники, які ліквідували займання

24-річний водій мотоцикла загинув унаслідок ДТП, а водій Citroën Jumpy потрапив до лікарні. За даними поліції, загиблий був мешканцем Львівського району, а 30-річний водій авто є мешканцем Львова. Наразі обставини аварії встановлюють правоохоронці.