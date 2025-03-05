Місце, де сталася ДТП біля Миколаєва на Львівщині

У середу, 5 березня, на трасі Київ – Чоп біля Миколаєва на Львівщині сталася ДТП за участю маршрутки. Пресслужба патрульної поліції Львівщини повідомила, що поліцейські перекривали рух в обох напрямках. У поліції Львівської області розповіли ZAXID.NET, що попередньо відомо про одного загиблого чоловіка. Сімох постраждалих госпіталізували, двоє з них у важкому стані.

«На 581 км автодороги М-06 Київ — Чоп, на обʼїзній міста Миколаїв, сталася ДТП з потерпілими. Патрульні скеровують транспортні засоби через місто Миколаїв», – повідомили патрульні.

Наслідки аварії. Фото патрульної поліції Львівської області

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомив, що загиблому чоловіку було приблизно 65 років. Сімох людей госпіталізували до лікарні, двоє з них перебувають у важкому стані. Крім цього, серед травмованих є двоє дітей.

О 19:55 патрульні зазначили, що організували реверсний рух. Поліцейські просять водії врахувати цю інформацію під час планування маршруту. Наразі на місці аварії працюють медики та рятувальники. У ДСНС підтвердили ZAXID.NET, що підрозділи рятувальників виїжджали на місце аварії, але зазначили, що не проводили там жодних робіт.

У пресслужбі поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася між селом Заклад та містом Миколаїв приблизно о 17:25.

«Вантажівка DAF зіштовхнулася з маршрутним автобусом. Попередньо одна людина загинула. Встановлюємо кількість травмованих та їхні діагнози. Також встановлюємо особи всіх учасників ДТП», – повідомили у пресслужбі.