Аварія сталась 3 березня на автодорозі «Шептицький-Броди» у місті Радехів

У місті Радехів на Львівщині сталась смертельна аварія за участі легковика та вантажівки. За даними поліції, у ДТП загинув водій легковика, а двох його пасажирів з травмами госпіталізували.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась 3 березня близько 15:20 на автодорозі «Шептицький-Броди» у місті Радехів Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 307, яким керував 36-річний мешканець Бродів, та вантажівки DAF під керуванням 29-річного жителя Хмельницької області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці ДТП, а його пасажири, мешканці Золочівського району – чоловіки віком 23 і 35 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.