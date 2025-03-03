Самбірський міськрайонний суд Львівщини зобов’язав Укрзалізницю виплатити 600 тис. грн моральної шкоди батькам збитого потягом чоловіка, який загинув від отриманих травм. Поліції відкривала кримінальну справу, яку згодом закрили, адже не виявили вини у діях машиніста. Наїзд трапився на неосвітленій ділянці колії поза переходом.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, випадок трапився у ніч на 21 лютого 2022 року у Самборі. Електропотяг наїхав на 37-річного місцевого мешканця на неосвітленій ділянці дороги поза межами переходу. Чоловік від отриманих травм загинув. Поліція відкривала кримінальне провадження через смерть пішохода, але згодом закрила його не виявивши порушень у діях працівників залізниці.

До суду звернулись батьки загиблого чоловіка з позовом до Укрзалізниці – вони хотіли стягнути по 300 тис. грн моральної компенсації та витрати на поховання сина. Представник залізниці не визнав позову та просив відмовити у його задоволенні.

Справу розглядала суддя Тетяна Кущ, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Як вказано у рішенні суду, Укрзалізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому потерпілі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що пішохід свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Суддя задовольнила позов батьків загиблого пішохода та зобов’язала залізницю виплатити їм 600 тис. грн моральної компенсації та відшкодувати витрати на поховання. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET