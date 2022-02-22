Електричка збила на смерть 37-річного мешканця Самбора
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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21 лютого у Самборі 37-річний чоловік загинув внаслідок наїзду електропотяга.
Коли стався сам нещасний випадок, наразі невідомо. Вже неживого чоловіка помітили на колії перегону Самбір-Сянки близько 6 ранку і повідомили у поліцію.
Слідчо-оперативна група встановила, що чоловік загинув через наїзд електропотяга. Загиблий – 37-річний місцевий мешканець.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 ККУ (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Додаткові обставини встановлюють.
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