На Волині 34-річний водій квадроцикла загинув після зіткнення з електроопорою
Поліцейські відкрили кримінальне провадження
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У вівторок, 4 березня, в місті Нововолинськ сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з електроопорою загинув 34-річний чоловік на квадроциклі. Про це повідомила пресслужба поліції області.
Аварія сталася близько 14:00 на вулиці Миколи Леонтовича у Нововолинську. За даними слідства, 34-річний житель Володимирського району, керуючи квадроциклом Bashan, перевищив швидкість і вʼїхав в електроопору.
«Внаслідок ДТП водія із травмами госпіталізували до реанімації, де він помер», – зазначають поліцейські.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Розслідування триває.