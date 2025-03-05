Смертельна аварія сталася на вулиці Миколи Леонтовича у Нововолинську

У вівторок, 4 березня, в місті Нововолинськ сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з електроопорою загинув 34-річний чоловік на квадроциклі. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 14:00 на вулиці Миколи Леонтовича у Нововолинську. За даними слідства, 34-річний житель Володимирського району, керуючи квадроциклом Bashan, перевищив швидкість і вʼїхав в електроопору.

«Внаслідок ДТП водія із травмами госпіталізували до реанімації, де він помер», – зазначають поліцейські.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Розслідування триває.