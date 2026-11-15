Унаслідок наїзду поїзда хлопець отримав важкі травми та пережив зупинку серця

У неділю, 15 листопада, в Ужгородському районі Закарпаття 22-річний хлопець потрапив під поїзд. У результаті в постраждалого зупинилося серце. Його реанімували та госпіталізували з дуже важкими травмами та ампутаціями.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Закарпатської області, 22-річний чоловік потрапив під потяг, унаслідок чого отримав надзвичайно тяжкі травми.

«У постраждалого діагностували політравму: травматичну ампутацію правої верхньої кінцівки до рівня плечового пояса, лівої гомілки та відкриті переломи кісток нижніх кінцівок. Також зафіксовано тяжку травму голови та підозру на внутрішню кровотечу», – сказано в повідомленні центру.

Попри критичний стан і зупинку серця, медикам вдалося провести успішну реанімацію та відновити кровообіг. Чоловіка у вкрай тяжкому стані транспортували до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування.

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