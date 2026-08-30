Від отриманих травм 39-річний чоловік помер на місці події

У суботу, 29 серпня, у Львові внаслідок наїзду потяга загинув працівник депо – 39-річний львів’янин. Про це у неділю, 30 серпня, повідомили у поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 29 серпня близько 9:30 на вул. Рудненській. За попередніми даними правоохоронців, працівник депо переходив колію та потрапив під потяг. Від отриманих травм внаслідок наїзду потяга сполучення «Джулинка-Гайворон» 39-річний чоловік помер на місці події.

Фото поліції

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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