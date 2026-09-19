Державний департамент США

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння та обладнання для посилення протиповітряної оборони на 2,68 млрд доларів. Про це 18 вересня повідомили на сайті американського відомства.

У разі укладення угоди закупівлю профінансують коштом європейських внесків та грошей із програми США «Іноземне військове фінансування» (FMF), виділених за попередньої адміністрації.

Кошти FMF зараховуватимуть як внесок США до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на умовах відшкодування у співвідношенні 1:1.

Україна запросила, зокрема:

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ракети S-300 Clone та GAM-67;

ракетні системи ППО збільшеної дальності з лазерним наведенням;

транспортно-пускові установки;

комплекти для модифікації мобільних пускових систем;

радари RPS-202 для протидії безпілотникам;

причепи з підйомними щоглами;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;

програмне забезпечення;

послуги з ремонту, технічного обслуговування, інженерної, технічної та логістичної підтримки тощо0.

У Держдепі заявили, що запропонована угода відповідає зовнішньополітичним цілям та інтересам національної безпеки США. Вона, зокрема, має посилити спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також зміцнити її можливості для самооборони та забезпечення регіональної безпеки.

Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти РФ

18 вересня президент США Дональд Трамп також підписав законопроєкт про нові санкції проти РФ, співавтором якого був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Підписаний законопроект дозволяє президенту США вводити 100-відсоткові мита щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також п’яти країн, які сприяють Москві в обході енергетичних санкцій. Серед найбільших імпортерів російських енергоносіїв – Китай, Індія та Туреччина.

Законопроєкт також передбачає обмеження проти російських чиновників, банків, бізнесменів та суден «тіньового флоту». Крім того, документ продовжує до 2031 року дію американських санкцій щодо Ірану.

Детальніше про законопроєкт читайте у матеріалі ZAXID.NET.