Сергія Кропиву не звільнили з Офісу генерального прокурора

Посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву, якого НАБУ підозрює у сприянні роботі шахрайських кол-центрів, не відсторонили від посади. Про це у пʼятницю, 18 вересня, повідомив Центр протидії корупції з посиланням на відповідь ОГП.

Заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, який перебуває під вартою у справі «кришування» кол-центрів, досі залишається на посаді й навіть не відсторонений. У відповіді на інформаційний запит Центру протидії корупції Офіс генерального прокурора повідомив, що наказ про відсторонення Кропиви «не реєструвався».

«Наразі наказ Генерального прокурора про відсторонення від посади/звільнення Кропиви С.В. з посади заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора та органів прокуратури не реєструвався», – йдеться у відповіді ОГП.

Водночас Руслан Кравченко, який обіймав посаду генпрокурора на момент викриття Кропиви, заявляв, що його відсторонили від посади: «Щодо працівника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, рішення вже ухвалені. Його відсторонено від виконання службових обовʼязків. Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою», – заявляв Руслан Кравченко 6 вересня.

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Крім того, водій Сергія Кропиви Сергій Куций, який також є фігурантом антикорупційної спецоперації «Карфаген», теж досі залишається співробітником ОГП. За версією слідства, Куций допомагав викритому прокурору легалізовувати зароблені незаконним шляхом гроші.

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ повідомило про викриття прокурора Офісу генпрокурора Сергія Кропиви на організації злочинної схеми зі сприяння діяльності шахрайських кол-центрів. Також до схеми, за даними слідства, були залучені його водій Сергій Куций, адвокат Олександр Дидич (також є швагром) та Єлизавета Івахненко (близька особа Кропиви). Спільники Кропиви допомагали легалізовувати незаконно зароблені гроші. Наразі Кропива, Куций, Дидич та Івахненко перебувають під вартою з можливістю внесення застави. Для Кропиви суд визначив заставу у розмірі 120 млн грн, для Івахненко – 20 млн грн, а Дидича – 15 млн грн, для Куцого – 3 млн грн.

7 вересня на тлі викриття свого підлеглого Руслан Кравченко подав у відставку. 15 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора. З 17 вересня обов'язки генерального прокурора виконує Антон Ковальський, який до призначення був керівником Хмельницької обласної прокуратури.