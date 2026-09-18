У п’ятницю, 18 вересня, виконком Львівської міськради підтримав рішення про облаштування простору пам’яті героїв російсько-української та героїв Небесної сотні у місті Дубляни.

«Цим рішенням ми пропонуємо дати старт підготовці архітектурного конкурсу. Протягом цього року ми займалися формуванням ділянки, на найближчу сесію ми винесемо оновлений кадастровий номер єдиного простору, який може бути задекларований для архітектурного конкурсу», – розповіли під час засідання виконкому.

Департамент архітектури та просторового розвитку ЛМР спільно з Офісом агломерації та розвитку громад займатиметься підготовкою технічного завдання для архітектурного конкурсу. До цього процесу залучатимуть родини загиблих військових та родини героїв Небесної сотні.

«Ми мали зустріч з родинами, це спільне рішення. Фактично рішенням виконавчого комітету даємо старт продумуванню того, яким цей меморіал має бути. Ми маємо надію, що це буде ще один з меморіалів, який буде возвеличувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну», – сказав керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

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