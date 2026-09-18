Валерій Ніконоров визнав свою провину

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок екдепутату міськради від «Європейської солідарності» та сімейному лікарю Валерію Ніконорову через брехню у деклараціях. У суді він визнав свою провину. Йому призначили 68 тис. грн штрафу із забороною працювати на певних посадах протягом року.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, Валерій Ніконоров у щорічній декларації за 2022 рік не вказав житловий будинок площею 84,1 м2 та земельну ділянку, які частково належать його дружині. Він не задекларував отриманий ним дохід (3,6 млн грн), а також вніс недостовірні дані про отриманий дружиною дохід. Обвинувачений також вніс неправдиві дані у розділі «Грошові активи», він зазначив, що на його банківському рахунку є 1,3 млн грн, хоча на кінець звітного періоду сума була на 300 тис. грн більшою.

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Згідно з матеріалами справи, Валерій Ніконоров вказав відомості, які відрізняються від достовірних на 4,7 млн грн, чим не дотримався вимог п.2 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції».

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У декларації за 2023 рік, обвинувачений також не вказав нерухомість дружини, 2,8 млн грн власного доходу, а також вказав неправдиві дані про залишок грошей на банківському рахунку. Подані у цій декларації дані відрізняються від достовірних на майже 4 млн грн.

У декларації за 2024 рік також фахівці також виявили порушення. Ніконоров збрехав про свій дохід, вказавши 2 млн грн, хоча, згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків, він отримав 5,1 млн грн. Він також не вказав 183 тис. грн відсотків від банку та збрехав про залишок грошей на рахунку.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2 КК України. Він розповів, що не до кінця ознайомився та зрозумів пояснення НАЗК щодо заповнення декларацій, а також призначення грошей, які надходили на його рахунок ФОП, та не перевірив інформацію про майно дружини.

«Отримані від НСЗ кошти розцінював як такі, що спрямовані на розвиток його лікарської діяльності, і не до кінця вважав їх своїми, акумулював їх на депозитних рахунках, щоб вдосконалювати свою лікарську практику. На вчинення порушення вплинув також його важкий психологічний стан, оскільки як він, так і його дружина в цей час боролися із важкими онкологічними захворюваннями, батьки попали в окупацію, а згодом і померли у 2023 році, до нього переїхали з окупації дві сестри з дітьми, яким він допомагав облаштуватися», – наведено покази обвинуваченого у вироку.

Валерій Ніконоров запевнив суд, що усі гроші, які вказані у обвинувальному акті, є законними, а порушення допустив через недбале ставлення до заповнення декларації. Адвокат обвинуваченого додав, що після виявлення порушень його клієнт добровільно склав депутатський мандат, допомагає ЗСУ та сплачує військовий збір у розмірі 5% від отриманого доходу.

Цю справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала Валерія Ніконорова винним у недостовірному декларуванні та призначила покарання – 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом року. Вирок ще можна оскаржити.