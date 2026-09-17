Підліток з лікарями, які його рятували

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували 14-річного мешканця Львівщини, у якого від удару гойдалки по спині виник розрив селезінки. Він дві години терпів біль і чекав, коли він минеться. Підлітку пощастило: якби кровотеча була масивнішою, він ці дві години міг стекти кров’ю. Львівським лікарям вдалося зберегти хлопцю селезінку.

Іван разом із друзями пішов на дитячий майданчик і захотів покататися на гойдалці. Він трохи зіслизнув із сидіння і зістрибнув на землю. І вже за мить відчув удар у спину.

«Я приземлився, стою, і тут мене доганяє гойдалка і б’є по спині. Кілька секунд була слабкість і різкий біль. Мама відпустила гуляти до 10-ї вечора, тож я подумав, що до цього часу все минеться. Та не минуло, стало важко дихати і я викликав «швидку», – каже хлопець.

Бригада екстреної медичної допомоги привезла хлопця до Львова , у лікарню св. Миколая у стані середньої важкості. Він скаржився на біль у спині, що є дуже нетиповим симптомом для розриву селезінки, повідомили у лікарні.

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«Під час обстеження ми виявили велику кількість вільної рідини – кров у черевній порожнині, тобто гемоперитонеум. Додаткове КТ з контрастом показало розрив селезінки. Оскільки гемодинаміка хлопця була стабільною, ми обрали тактику неоперативного ведення, аби врятувати орган і не робити порожнинної операції. Пацієнту дуже пощастило, що розрив був невеликий. Якби кровотеча була масивнішою, чекаючи дві години на майданчику, хлопець міг би просто стекти кров'ю», – каже дитяча хірургиня Богдана Лі.

Івана госпіталізували у реанімаційне відділення і призначили суворий постільний режим та консервативну терапію, зокрема знеболювальні та гемостатики для зупинки внутрішньої кровотечі. Завдяки правильній тактиці лікування вдалося уникнути операції та зберегти селезінку.

Нині Іван уже робить перші кроки після травми та готується до виписки з лікарні. Вільна рідина у його черевній порожнині поступово розсмоктується.

Лікарі наголошують: будь-який удар по спині чи животі – це завжди ризик серйозної закритої травми внутрішніх органів. Якщо після цього з'являються слабкість, блідість, біль у животі, попереку чи стає важко дихати, не чекайте, що минеться, а відразу звертайтеся по медичну допомогу.