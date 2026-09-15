Романтична вілла Юлієтка, в якій жив будівничий Львова
Як облаштував родинний будинок архітектор Юліан Захаревич
140 років тому на місці колишніх яблуневих садів неподалік Львівської політехніки провідні архітектори Юліан Захаревич та Іван Левинський почали створювати новий квартал – Кастелівку. Вони задумали його як своєрідне місто-сад із затишними приватними віллами. Серед нових поселенців був і сам зодчий: Захаревич збудував для своєї родини віллу Юлієтку, яка донині збереглася майже в первісному вигляді. Тут були простора вітальня, бібліотека, робочий кабінет, сад з альтанкою і гостьовий будинок із сонячним годинником.
Захаревич спроєктував у Львові головний корпус Політехніки, згодом став її ректором, а також створив численні кам’яниці та громадські будівлі. Як архітектор облаштовував власний дім, під час Днів європейської спадщини у Львові розповів архітектор Дем’ян Войтович. Він провів екскурсію віллою Юлієтка, де колись мешкала родина Захаревичів, а нині працюють айтівці.
Дем’ян Войтович розповів про історію зведення вілли Юлієтка
Кастелівка – місто садів
Район, в якому розташована вілла, називається Кастелівкою – це територія біля сучасних вулиць Чупринки, Котляревського, Горбачевського, Кольберга. Її з нуля почали забудовувати провідні львівські архітектори кінця XIX ст. Юліан Захаревич та Іван Левинський. Раніше тут були яблучні сади, які у 1880-х вони викупили і почали поступово забудовувати. Спільний бізнес побудували так, що Захаревич проєктував будівлі, а Левинський, який мав цілу будівельну фірму, їх зводив.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У той час Львів активно розвивався, а кількість мешканців стрімко зростала. Місто переживало справжній будівельний бум. Водночас Захаревич і Левинський не прагнули перетворювати Кастелівку на черговий щільно забудований квартал із багатоповерхівками. Вони проєктували невеликі вілли з власними садами та присадибними ділянками.
Дем’ян Войтович наголошує, що квартал задумували як ідеальне «місто садів». Навіть вулиці тут прокладали не прямими лініями, а хвилеподібно, відповідно до особливостей рельєфу.
План Кастелівки (карта з Вікіпедії)
В архітектурі вілл поєднували популярні на той час еклектику та історизм із мотивами народної карпатської архітектури.
«Основний поштовх дав стиль Arts and Crafts. У Британії Вільям Морріс започаткував виставки, які презентували тогочасні мистецтва й ремесла. Їхні принципи почали впроваджувати в архітектурі та дизайні. Вільям Морріс збудував під Лондоном дуже відомий Red House. І Юлієтка дуже подібна до нього – це така романтизована інтерпретація готики», – розповідає Дем’ян Войтович.
Вілла, яку Захаревич збудував для себе
Перший власний будинок Юліан Захаревич звів ближче до політехніки, де він працював, – на нинішній вулиці Ірини Фаріон, 1. А згодом, у 1891–1893 роках, побудував власну віллу на Кастелівці. Назву вона отримала від імені господаря – Юлієтка.
Вулиця, на якій розташована вілла, спочатку називалася Стріла – через гострий кут, який вона утворювала. Сьогодні це вулиця Метрологічна.
На ділянці розташовані сама вілла, гостьовий будинок та альтанка. На гостьовому будинку зберігся сонячний годинник – єдиний у Львові, який вцілів до наших днів.
Сонячний годинний на гостьовому будинку біля вілли Юлієтка
Віллу звели з червоної нетинькованої цегли – це впізнаваний стиль Юліана Захаревича. Будинок має три входи: господарський, парадний і діловий.
Гостьовий вхід у радянський час сховали в прибудові, однак оригінальні сходи та портал збереглися. Діловий вхід розташований поруч із кабінетом Захаревича, де архітектор приймав своїх партнерів.
Фасад прикрашений еркерами – виступами, характерними, зокрема, для готичної архітектури. Піддашшя урізноманітнюють дерев’яні балки різної конфігурації. Господарська частина на даху має елементи фахверку, які перегукуються з мотивами народної готики. Керамічні елементи для фасаду виготовляли на фабриці Івана Левинського.
Будівля дуже різноманітна як зовні, так і всередині (фото ZAXID.NET)
«Живий» проєкт із несподіваними деталями
Вілла має вільне планування й асиметричну структуру: кожен її фасад відрізняється від іншого. На одній зі стін, наприклад, усі вікна мають різну конфігурацію.
«Це був живий проєкт. У процесі будівництва автор змінював деякі елементи. Йому приносили якісь зразки, і він уміло вводив їх в інтер’єр. Наприклад, вмурував готичну та класичну капітелі на сходовій клітці», – розповідає архітектор.
Проєкт вілли для себе архітектор створив сам
В інтер’єрі Юлієтки максимально збереглися оригінальні елементи – зокрема двері, вікна, меблі, вмонтовані у стіну шафи, сходи та вітраж. Сходи є одним із центральних елементів внутрішнього простору вілли, які ділять її на парадну і приватну, для господарів і прислуги.
На першому поверсі розташовані велика зала для прийому гостей, їдальня, кабінет і спальня Юліана Захаревича. Кімната його сина Альфреда, який також був архітектором, міститься на другому поверсі. Там також була бібліотека. На мансардному поверсі облаштували кімнату для прислуги, а кухню – у підвалі.
Сходи з вітражем є центральним елементом вілли (фото ZAXID.NET)
Особливістю вілли була велика кількість дверей між кімнатами. Наприклад, із власної спальні господар міг легко потрапити до зали з каміном, їдальні або вийти з будинку.
Від КДБ до IT-компанії
Історія вілли після смерті її мешканців була менш романтичною. Після Другої світової війни будинок опинився у руках КДБ. Згодом тут облаштували дитячий садок.
У 1990-х роках у віллі працювала гуртівня алкоголю, пізніше – хостел.
Сьогодні Юлієтку орендує IT-компанія Innocode. Вона опікується будівлею, частину коштів від оренди спрямовують на її реставрацію. А у підвал під час повітряної тривоги приводять дітей із сусіднього дитсадка.
Кімнати нині мають інше призначення, проте там бережуть всі автентичні елементи (фото ZAXID.NET)
Завдяки турботливому використанні 130-річна вілла досі створює затишок для тих, хто дбає про неї. А її архітектурні деталі знайомлять з минулою історією Львова.