Внаслідок атаки БпЛА загорілася ЛПДС «Володарская»

У ніч на вівторок, 6 жовтня, дрони масовано атакували Московську область Росії. Під удар потрапила інфраструктура однієї з найбільших нафтобаз регіону «Володарська», повідомили моніторингові канали Astra та Exilenova+.

Мешканці Підмосковʼя поширили відео, на яких видно пожежу з території однієї з нафтобаз. На кадрах видно загоряння на території одного з обʼєктів у селі Костантіново.

За даними осінтерів, внаслідок атаки дронів загорілись два резервуари найбільшої лінійно-виробничої диспетчерської станції у Московській області – ЛПДС «Володарская». Станція постачає паливо до ключових московських аеропортів, зокрема Внуково, Домодєдово і Шереметьєво.

Зазначимо, за даними осінтерів, атака на ЛПДС «Володарская» відбулася вперше.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Тим часом мер Москви Сєрґєй Собянін заявив, що у ніч на 6 жовтня у сторону Московської області летіли понад 650 безпілотників. За його словами, більшу частину нібито знищили на дальніх рубежах, а ще 105 БпЛА – на підльоті до Москви.

Нагадаємо, 5 жовтня Сили оборони України повідомили, що вже вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Серед підприємств, які останнім часом зазнали ударів, – Московський, Ярославський та Пермський НПЗ, КИНЕФ, Усть-Луга, Ільський, Саратовський і Сизранський нафтопереробні заводи, а також низка інших об’єктів.