Станіслав Горуна єдиним з українців здобув медаль з карате на Олімпійських іграх

37-річний львівський спортсмен, бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 з карате Станіслав Горуна завершив карʼєру. Про це 5 жовтня повідомили в обласному депаратменті спорту, молоді та туризму.

«Кожна хороша історія має свій кінець. І моя історія з карате була неймовірною. Стільки років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей і спогадів, які я збережу в серці назавжди. Але найголовніше – я вдячний за все це. Тепер настав час для наступного розділу!» – написав Станіслав Горуна.

Як зазначає Станіслав Горуна, він і надалі залишиться у спорті, але у дещо інший ролі. Про зміни пообіцяв повідомити пізніше.

Останніми професійними змаганнями для спортсмена став турнір Karate 1 Series A в австрійському Зальцбурзі 2-4 жовтня, де Горуна виборов золото. Там він вперше змагався у ваговій категорії до 84 кг після дворічної перерви. Як розповіли в Українській федерації карате, Горуна здолав суперників з Німеччини, Нідерландів, Італії, Ісландії. У чвертьфіналі переміг англійця, у півфіналі – сенегальця. У фіналі суперником Станіслава став співвітчизник та одноклубник Валерій Сонних.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Атлети вирішили не битися. Згідно з їхнім рішенням, Стас Горуна став переможцем, а Валерій Сонних – срібним призером. Таким чином Горуна здобув своє четверте золото Серії А, а Валерій – своє перше срібло, в нього вже є три бронзи, а його золото ще прийде», – зазначили у Федерації.

У підсумку українські каратисти здобули у Зальцбургу 1 золоту, 3 срібні та 1 бронзову нагороди. Виходячи на п’єдестал, Станіслав символічно поклав на татамі накладки – таким чином дав знати, що остаточно завершує активну кар’єру.

«Станіслав Горуна увійшов в історію українського спорту як перший та єдиний українець, який здобув медаль з карате на Олімпійських іграх. Він завоював бронзову нагороду на Олімпіаді-2020 в Токіо. Більше цей вид спорту не був у програмі головних ігор чотириріччя», – розповів директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хімʼяк.

Після початку великої війни Станіслав Горуна продав на аукціоні свою медаль за 20,5 тис. доларів, щоб допомогти армії. Проте покупець медалі повернув її спортсмену.