Польща збільшить кількість військ на сході країни

Польща розширить підрозділи армії в Любінському воєводстві, що межує зі Львівською та Волинською областями. Також там планують розгорнути одну з систем ППО Patriot, повідомив 5 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Radio Lublin.

Міністр зазначив, що Польща планує розвивати підрозділи 18-ї механізованої дивізії, розширити Авіаційну академію в Дембліні та бази гелікоптерів на території аеропорту Свідника. За словами Косіняк-Камиша, у регіоні також створять 18-ту мотобригаду у складі 18-ї механізованої дивізії з командуванням біля міст Ополе-Любельське та Понятов.

Крім того, у Білгораї створять військову частину з батальйоном 18-ї мотобригади та підрозділом ППО. У місті Луків також сформують бригаду безпілотних систем.

«Це рішення вказує на майбутнє формування бригади безпілотних систем – фактично, сил безпілотників. Розвиток безпілотних систем у збройних силах Польщі вже триває і продовжуватиметься», – заявив міністр оборони.

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Косіняк-Камиш додав, що міністерство ухвалило рішення розмістити в Люблінському районі одну з батарей протиповітряної системи Patriot.

«Кількість повітряних операцій над Україною зросла більш ніж у 15 разів. Це рішення, разом із координацією з командирами щодо розгортання батареї Patriot, має на меті захистити Люблінський регіон, забезпечити відчуття безпеки, щоб повітряний рух тут, який часто переривається через тривоги, був максимально безпечним, коли вони відбуваються», – сказав Косіняк-Камиш.

За словами міністра, це буде перший випадок, коли ці системи розгорнуть у східному воєводстві.

Нагадаємо, з 1 жовтня у Польщі почали діяти спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних обʼєктів. Зміни мають зробити реагування на потенційні порушення повітряного простору швидшим.