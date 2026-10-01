У Польщі від 1 жовтня набули чинності спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних об’єктів

У Польщі від четверга, 1 жовтня, набувають чинності спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних об’єктів. Зміни мають посилити захист польського повітряного простору на тлі російських атак по Україні. Про нові правила повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

За його словами, процедури вже повністю готові до впровадження.

«1 жовтня – це завжди гарний час для впровадження цих процедур», – зазначив міністр.

Про зміни раніше розповідав заступник глави Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Йдеться передусім про правила ідентифікації іноземних повітряних цілей для польських пілотів, які беруть участь у місіях із захисту повітряного простору країни під час російських ударів по Україні.

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Досі процедури мирного часу передбачали необхідність візуально встановити тип повітряного об’єкта перед ухваленням рішення про його збиття. Після набуття чинності новими правилами пілот або його командир зможе ухвалювати рішення про знищення сторонньої повітряної цілі на підставі даних, отриманих від радарів та інших систем спостереження.

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Також польські військові зможуть враховувати інформацію, яку надаватиме українська сторона. Україна регулярно стикається з атаками російських безпілотників і ракет, тому такі дані можуть використовуватися під час оцінки повітряної загрози.

Зміни покликані зробити реагування польських військових на потенційні порушення повітряного простору швидшим, зокрема в умовах російських повітряних атак по Україні.

Нагадаємо, 23 вересня російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на 42 секунди порушив повітряний простір Польщі. Інцидент стався близько 11:08 на північ від Бранево у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Гелікоптер летів із Калінінградської області та залетів у польський повітряний простір на максимальну глибину близько 300 м, після чого залишив його.