Російський Мі-8 залетів до Польщі й перебував над країною протягом 42 секунд

У середу, 23 вересня, російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на 42 секунди порушив повітряний простір Польщі. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Інцидент трапився об 11:08 на північ від міста Бранево, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі. Гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії здійснював політ із Калінінградської області й залетів у повітряний простір Польщі на максимальну глибину близько 300 метрів. Російський військовий гелікоптер перебував у небі над Польщею 42 секунди.

Зазначається, що Збройні сили Польщі за допомогою радіолокаційних систем відстежували політ російського гелікоптера. Крім того, Польща підняла в небо власні винищувачі, а також привела в готовність наземні сили та засоби.

Польща розцінює інцидент як провокацію з боку Росії для перевірки готовності польської протиповітряної оборони.

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«Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої системи протиповітряної оборони. Розрахунки систем протиповітряної оборони Республіки Польща здійснюють цілодобове спостереження, перебуваючи в постійній готовності гарантувати безпеку повітряного простору Польщі», – йдеться у повідомленні Збройних сил Польщі.

Мі-8 – радянський гелікоптер, який розробило у 1960-х роках конструкторське бюро Михайла Міля. Гелікоптер призначений для перевезення особового складу та вантажів, десантування, евакуації поранених і виконання інших військових та цивільних завдань. Мі-8 має багато варіацій й може бути озброєний некерованими ракетами, кулеметами тощо.

Росія експлуатує різні модифікації Мі-8, зокрема військово-транспортні та ударно-транспортні версії.

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Нагадаємо, 19 вересня 2025 року одразу три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії й перебували там 12 хвилин. Перед цим, 10 вересня того ж року, до Польщі під час атаки на Україну залетіли 19 російських дронів. З них вдалося збити лише чотири.