Російські винищувачі МІГ-31 увійшли в повітряний простір над Фінською затокою

Удень 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою й перебували там 12 хвилин. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

У відомстві розповіли, що викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб висловити протест і передати ноту щодо цього інциденту.

«Росія вже чотири рази порушувала повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим», – заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Дипломат зазначив, що порушення кордонів з боку Росії стають все «більш масштабними», РФ «збільшує прояви агресії», і на це «необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску».

До слова, 19 вересня Збройні сили Естонії розпочали позапланові навчання з реагування на загрози, пов’язані з порушенням повітряного простору країни. Навчання проводяться у відповідь на вторгнення десятків безпілотників у польський повітряний простір 10 вересня.

Тренування проходять під командуванням Повітряних сил Естонії за участі кількох підрозділів Сил оборони країни. Добровольчі воєнізовані формування та естонські військові відпрацюють заходи з повітряного спостереження. У зв’язку з цим в Естонії частково обмежили польоти у східній частині країни.

Зауважимо, увечері 19 вересня прикордонна служба Польщі повідомила, що два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою компанії Petrobaltic у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки. Водночас порушення державного кордону не зафіксували, пише TVN24.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька, винищувачі перебували на висоті близько 150 метрів. Про інцидент повідомили Збройні сили Польщі та інші служби.

Атака російських дронів на Польщу 10 вересня – що відомо

У ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території України та Білорусі. Через загрозу Польща закрила чотири аеропорти, а її військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише чотири. Депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк повідомив, що для збиття кількох російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7. За даними медіа, вартість цих коливається від 1,5 до 2 млн доларів. Водночас вартість російського БпЛА становить лише кілька тисяч євро.

Після цього інциденту президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед».

11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що погодився на пропозицію українського президента. Міноборони країни зазначило, що польські військовослужбовці опановуватимуть навички з протидії ворожим безпілотникам на своїй території.