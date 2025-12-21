Прикордонники повідомили про значні черги на українсько-польському кордоні
Найбільші черги з транспорту на пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині»
До теми
Державна прикордонна служба України повідомила про значні черги на українсько-польському кордоні. За останню добу кордон перетнули близько 67 тис. людей, в’їзд в Україну переважає з різницею у понад 3,5 тис., йдеться у повідомленні прикордонників у неділю, 21 грудня.
За інформацією прикордонників, упродовж останньої доби державний кордон у Львівській області перетнули близько 67 тис. осіб. При цьому кількість тих, хто в’їжджав в Україну, перевищила число виїздів більш ніж на 3,5 тис. людей.
«У різдвяно-новорічний період пасажиропотік традиційно зростає, тому всі пункти пропуску області працюють із підвищеним навантаженням. Найбільші черги наразі фіксують у “Краківці” та “Шегинях”», – йдеться у повідомленні.
Щоб уникнути тривалого очікування, прикордонники рекомендують планувати перетин кордону у менш завантажений час – зранку або пізно ввечері. Для автобусних перевезень використовується електронна система «єЧерга», однак у «Краківці» та «Шегинях» механізм слотування поки не діє, що додатково впливає на скупчення транспорту. Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати маршрути та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.
Стан черг у пунктах пропуску Львівщини:
На виїзд з України:
Краківець – 160 авто, 22 автобуси
Рава-Руська – 110 авто
Шегині – 90 авто, 19 автобусів
Смільниця – 80 авто
Грушів – 80 авто
Угринів – 75 авто
Нижанковичі – 55 авто
На в’їзд в Україну:
Краківець – 500 авто
Шегині – 200 авто
Рава-Руська – 120 авто
Угринів – 80 авто
Нижанковичі – 70 авто
Грушів – 30 авто
Смільниця – без черг