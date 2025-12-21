Прикордонники рекомендують планувати подорож на ранок чи вечір

Державна прикордонна служба України повідомила про значні черги на українсько-польському кордоні. За останню добу кордон перетнули близько 67 тис. людей, в’їзд в Україну переважає з різницею у понад 3,5 тис., йдеться у повідомленні прикордонників у неділю, 21 грудня.

«У різдвяно-новорічний період пасажиропотік традиційно зростає, тому всі пункти пропуску області працюють із підвищеним навантаженням. Найбільші черги наразі фіксують у “Краківці” та “Шегинях”», – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути тривалого очікування, прикордонники рекомендують планувати перетин кордону у менш завантажений час – зранку або пізно ввечері. Для автобусних перевезень використовується електронна система «єЧерга», однак у «Краківці» та «Шегинях» механізм слотування поки не діє, що додатково впливає на скупчення транспорту. Пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати маршрути та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Стан черг у пунктах пропуску Львівщини:

На виїзд з України:

Краківець – 160 авто, 22 автобуси

Рава-Руська – 110 авто

Шегині – 90 авто, 19 автобусів

Смільниця – 80 авто

Грушів – 80 авто

Угринів – 75 авто

Нижанковичі – 55 авто

На в’їзд в Україну: