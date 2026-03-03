США на Близькому Сході можуть потребувати додаткових систем ППО для власної оборони

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Corriere della Sera заявив, що бойові дії на Близькому Сході можуть створити для Києва серйозні труднощі із забезпеченням протиповітряної оборони. Йдеться про ракети та інші засоби захисту неба.

Зеленський розповів, що вважає виправданими удари по військових об’єктах Ірану, оскільки Тегеран постачає Росії озброєння, зокрема безпілотники та ракети. Водночас він застеріг, що бойові дії можуть вплинути на обсяги міжнародної допомоги Україні.

За словами президента, США та їхні союзники на Близькому Сході можуть потребувати додаткових систем для власної оборони. Передусім це стосується ракет до комплексів Patriot, які активно використовує Україна для захисту від російських атак.

Зеленський нагадав, що Київ закуповує частину американського озброєння в межах спеціальних програм за кошти європейських партнерів. Однак у разі загострення ситуації в регіоні Вашингтон може змінити пріоритети постачання.

Він також звернув увагу, що коли минулого року Іран атакував Ізраїль, тоді темпи передачі озброєння Україні сповільнилися. Тому подібна ситуація може повторитися.

Нагадаємо, 2 березня Зеленський розповів, що запропонував відправити найкращих українських фахівців із перехоплення іранських дронів до країн Близького Сходу, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.