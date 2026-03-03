Українські військові змогли відбити 460 км² за два місяці

Від початку року українські військовослужбовці звільнили 460 км² окупованих територій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті Corriere Della Serra, опублікованому 3 березня.

На запитання журналіста, яка ситуація на фронті та чи є просування з боку українських військ, Володимир Зеленський повідомив про звільнення нових територій. Він заявив, що Росія «програла свій зимовий наступ».

«Ми повернули собі 460 км² з початку року», – сказав президент.

За словами Зеленського, у спробах захопити українські території, Росія щомісяця втрачає до 35 тис. військовослужбовців.

«Це гігантська цифра. Зараз Путін збирається мобілізувати 400 тисяч нових солдатів, але його армія перестала рости, втрати дорівнюють кількості нових мобілізованих, вони близькі до кризи. Серйозні переговори почнуться, коли його армія почне скорочуватися», – заявив Володимир Зеленський.

Водночас президент додав, що Україна також стикається з нестачею військових.

Зеленський зазначив, що Росія, ймовірно, спробує наступати навесні, проте висловив думку, що росіяни «знову програють, багато солдатів загинуть даремно».

Нагадаємо, 16 лютого ISW повідомив, що ЗСУ з 11 лютого деокупували 201 км² території на Олександрівському напрямку, скориставшись відключенням супутникового інтернету Starlink для російських військ. Йдеться про території приблизно за 80 км на схід від Запоріжжя – у районі, де російські війська значно просунулися з літа 2025 року. Зазначається, що це найбільший обсяг звільнених українською стороною площ за такий короткий період з часів контрнаступу в червні 2023 року.

20 лютого інформацію про контрнаступ підтвердив Володимир Зеленський. Тоді він повідомив, що ЗСУ звільнили вже 300 км² на півдні. 22 лютого Десантно-штурмові війська повідомили, що в межах операції вже звільнили вісім сіл.

Вже 23 лютого головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що українські штурмовики звільнили 400 км² території. Згодом бійці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу Десантно-штурмових військ показали, як зірвали наступ росіян на Олександрівському напрямку.