Українці відкинули росіян на Запорізькому напрямку

Збройні сили України протягом минулого тижня деокупували 201 км² території, скориставшись відключенням супутникового інтернету Starlink для російських військ. Про це 16 лютого повідомило агентство AFP, проаналізувавши дані Інституту вивчення війни (ISW).

За період 11–15 лютого українські підрозділи повернули майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за весь грудень. Це найбільший обсяг звільнених українською стороною площ за такий короткий період з часів контрнаступу в червні 2023 року.

Йдеться про території приблизно за 80 км на схід від Запоріжжя – у районі, де російські війська значно просунулися з літа 2025 року.

«Ці українські контратаки, ймовірно, використовують нещодавнє блокування доступу російських сил до Starlink, що, за твердженнями російських військових блогерів, спричиняє проблеми зі зв’язком та управлінням на полі бою», – зазначили в ISW.

Нагадаємо, на початку лютого російські військові втратили можливість користуватися на фронті в Україні терміналами супутникового зв’язку Starlink. Пристрої були деактивовані після того, як компанія Ілона Маска SpaceX запровадила «білий список», до якого можна внести лише термінали, які використовуються українською стороною.

5 лютого радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов повідомив, що російська армія була змушена зупинити штурмові дії на багатьох ділянках фронту через відключення незареєстрованих терміналів супутникового звʼязку Starlink на території України.

Після блокування незареєстрованих терміналів Starlink в Україні росіяни почали шукати українців, які готові активувати російські термінали за криптовалюту. Водночас українські хакери під виглядом громадян, які готові розблокувати термінали росіянам за винагороду, зібрали інформацію про точні позиції окупантів.