Геннадія Мініна взяли під варту без права застави

Прокуратура повідомила про підозру директору та бенефіціару Рубіжанського і Трипільського картонно-тарних комбінатів за торгівлю з російським підприємством після початку повномасштабного вторгнення. Підприємство уклало з російським виробником угоду на понад 1 млн євро, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор не уточнив, директор якого саме виробництва отримав підозру. Водночас проєкт «Схеми» повідомив, що йдеться про директора та власника Рубіжанського картонно-тарного комбінату на Луганщині, а також депутата від «Партії регіонів» та ОПЗЖ – Геннадія Мініна. Мінін очолює комбінат з 1994 року, а 99,5% акцій виробництва належать його кіпрській компанії.

Зазначається, що компанія Мініна також володіє Трипільським пакувальним комбінатом на Київщині, який, за даними Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення має контракти на постачання коробок і ящиків «Укрпошті». Сума угод – майже 90 млн грн.

За даними слідства, у 2021 році комбінат уклав договір на постачання обладнання вартістю 1,1 млн євро з російським підприємством. До повномасштабного вторгнення виробництво встигло переказати до Росії 810 тис. євро передплати. Решту грошей російському постачальнику перерахували вже після вторгнення.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з Росією. Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС», – повідомив Кравченко.

Зазначається, що для прискорення поставок директор Трипільського комбінату пообіцяв російському представнику додаткові 92,4 тис. євро за швидке відвантаження та покриття ПДВ.

Геннадія Мініна затримали у Києві та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними «Схем», Мінін та його дружина мають чинне російське громадянство, про що свідчать російські податкові реєстри. Сам Геннадій Мінін заперечив цю інформацію.

Журналісти повідомили, що після окупації Рубіжного та руйнування комбінату російськими обстрілами підприємства Геннадія Мініна – РКТК і «Донмакр» перереєструвалися у відповідності до російського законодавства. Сам Мінін заявив, що його підпис на про реєстрацію підробили.

Зазначається, що у 2020 році з компаній Мініна зняли російські санкції. Про це просив особисто у Владіміра Путіна нардеп-зрадник Віктор Медведчук. Зняття санкцій дозволило підприємству продовжувати постачати паперову продукцію з України в Росію, а протягом 2020-2021 років РКТК відправив туди картону майже на 7,5 млн грн.