У Чернівцях скасували концерт української співачки Анастасії Приходько, який мав відбутися 5 травня в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Причиною став пост виконавиці в тредс про те, що вона розмовляє на «київській російській мові». Команда співачки прокоментувала цю ситуацію «Суспільне.Чернівці».

Допис виконавиця опублікувала 26 квітня. Вона зазначила: «Привіт, я Анастасія Приходько і я розмовляю на київській російській мові. Питання?» (в оригіналі – російською мовою – ред.).

Цей пост викликав хвилю обурення серед користувачів. Дехто з коментаторів зауважив, що в травні співачка матиме кілька концертів на Буковині та Хмельниччині. Зокрема, 5 травня вона мала б виступати в Чернівцях, 6 травня – у місті Новодністровськ, а 7 травня в неї запланований концерт у Кам’янець-Подільському.

У коментарі «Суспільне.Чернівці» в.о. директорки Центру імені Миколайчука Тетяна Д'яченко розповіла, що після допису Анастасії Приходько у центрі вирішили не підписувати договору на проведення її концерту.

«Концертні агентства бронюють дати одразу на кілька місяців наперед, тому центр не завжди заздалегідь знає, хто виступатиме. Зараз, коли з'ясувалося, що почався продаж квитків і що концерт планується в нашому закладі, ми вирішили не підписувати жодного договору та повідомили організаторам, щоб вони шукали іншу локацію. Нас згадували в соціальних мережах, де люди обурювалися. Ми реагували та повідомляли, що у нас концерту не буде», – розповіла керівниця центру.

Ситуацію прокоментував також піарник співачки Кирило. Він повідомив, що концерт скасували зовсім. «Відбувся певний мініскандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але жителі сказали "ні" і бойкотували. Команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером. Шукати інше місце не будемо», — розповів Кирило.

Окрім того, концерт Анастасії Приходько в Новодністровську 6 травня також скасували – через низькі продажі квитків. Про це повідомили в будинку культури «Молодіжний». Також увечері 27 квітня стало відомо, що виступ співачки у Центрі культури «Розмай» у Кам’янець-Подільському скасували. Квитки на популярних платформах для продажу не доступні. У виданні «Про Кам’янець» в інстаграмі зазначили, що після суспільної реакції концерт у місті відмінили без пошуку нової локації.

Додамо, що виконавиця Анастасія Приходько вже не вперше потрапляє у мовний скандал. У грудні 2024 року вона дала інтерв'ю Наталі Влащенко російською мовою й повторила пропагандистські наративи. Співачка сказала, що для неї українець – той, хто має відповідний паспорт, і що вона не готова відвертатися від друзів та близьких, які спілкуються російською.